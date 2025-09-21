“年齢不詳”のキャラクターと容姿で活躍するママレスラーのオフショットが絶賛の嵐。衰え知らずのビジュアルにファンも驚愕している。

【画像】「ママには見えない」美女レスラー、“年齢不詳”ツインテ姿

WWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが19日、自身のインスタグラムを更新。まさにリングに上がる直前と見られる、ツインテールの“戦闘服スタイル”の写真を公開した。

「鏡よ鏡、この世で一番美しいのは…」とでも言いたげな全身鏡越しのルックスは、ツインテールのゴスロリスタイルも相まって、とても1児の母親には見えない。投稿には21日時点で約7.8万件の“いいね”が押される大バズり状態で、ファンからも「あなたはWWEで最も美しく、セクシーだ」「誰が一番偉大なのか、鏡が教えてくれる」「いつもゴージャスな表情」「完璧なスタイリング！」「ずっとあなたが一番可愛いよ」と絶賛されていた。

2010年代を代表する女子スーパースターの1人であるアレクサは、結婚・出産を経て今年1月のWWE「ロイヤルランブル」で電撃復帰。その後は犬猿の仲だったシャーロット・フレアーとまさかのタッグ結成で、WWE女子タッグ王座を戴冠している。

日本時間20日のWWE「SMAC DAWN」でも、チェルシー・グリーン＆アルバ・ファイア組を相手に危なげなく勝利し、タイトル防衛。元祖・小悪魔キャラはそのままに、ママレスラーとして“第2の全盛期”をまさに今、迎えようとしている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved