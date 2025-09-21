©LAPONE GIRLS

ME:Iが、9月3日に発売した1stアルバム『WHO I AM』より「キラキラ」のトラックビデオを公開した。

◆ME:I 動画

『WHO I AM』は、タイトル曲の「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲とデビュー曲「Click」など既存曲6曲を加えた全11曲を収録。アルバムタイトルの通り、ME:Iがこれまで音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示すアルバムに仕上がったという。

「キラキラ」は、初恋のような甘酸っぱい気持ちを表現した歌詞と爽やかなメロディーラインが特徴的な楽曲とのことで、トラックビデオでは歌詞に合わせたシチュエーションやさまざまなアイテムを使った仕掛けで楽曲の世界観を表現している。ME:Iでは初のワンカット風の撮影にも挑戦し、撮影現場では何度もNGを出しながらもメンバー同士で協力して作品を作り上げたという。歌詞とリンクする世界観やメンバーの可愛らしい仕草や表情に注目して欲しい。

ME:Iは、8月に自身初の全国アリーナツアーを完走し、アンコール公演として12月13日・14日に東京・有明アリーナで＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO＞の開催が決定している。今後も＜Lemino MUSIC FES＞や＜TGC 北九州＞などさまざまな大型イベントや音楽フェスへの出演も決まっている。