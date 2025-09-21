演歌歌手天童よしみ（70）が21日、都内で、「天童よしみ“昭和百年”カラオケ大会」を開催した。

同大会終了後、取材に応じ、11月27日、東京国際フォーラムホールAで開催する、「昭和100年記念・100曲コンサート」について「本当に100曲歌います！」と宣言した。「サビだけでなく、少なくとも1コーラスは歌う予定で今、アレンジをしています」。また、「実は今100曲以上になっていて、何を削るかで悩んでいます」と続け、「100曲以上になるかも…」と苦笑いを浮かべた。

同コンサートは途中2度の休憩を挟んで、約4時間となる見通しだ。デビューのきっかけとなった読売テレビ「全日本歌謡選手権」の10週勝ち抜きも再現予定。「15歳だったから…」と話すと「何年たってんねん」と大阪弁でおどけた。

「1人のアーティストによる、1つのコンサートでの最多演奏曲数のギネス記録ってあるのかな？」と話すと、「なければ、ギネスに挑戦したいですね」と胸を張った。「シークレットゲストもたくさん出るので、楽しみにしていてください！」と笑顔でアピールした。