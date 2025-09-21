大塚 愛が、2005年9月21日にリリースした代表曲「プラネタリウム」のリリース20周年を記念して、「プラネタリウム」の歴代ライブ映像をフル尺で13本繋いだ動画『「プラネタリウム」20th Anniversary Live History』を公開した。

公開された映像には、リリース翌年の2006年の＜LOVE COOK Tour＞から、円熟味を増した近年のパフォーマンスまで、約20年にわたる「プラネタリウム」の進化が余すことなく収録されている。会場ごとに異なるアレンジや演出、さらには観客の歓声とともに歌い継がれてきた歴史を一本の映像でたどることができるのは、今回が初の試みだという。大塚 愛自身の成長とともに「プラネタリウム」がどのように変化し、そして今も愛され続けているのかを体感できる映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/oApXthN0FiY

12月24日には、2025年9月7日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催された毎年恒例のアニバーサリーライブ＜LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜＞の映像商品もリリースされるが、もちろん本ライブでも「プラネタリウム」が歌唱されている。

また2026年に、横浜、東京、大阪3都市のBillboard Liveでのライブを開催することが決定している。大塚 愛のピアノ演奏と初めての試みとなるバンド編成の音楽が融合した貴重な機会にぜひ足を運んでみて欲しい。

◾️『LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜』

2025年12月24日（水）発売

予約：https://aiotuka.lnk.to/lib_2025 ◆FC限定初回生産限定盤

DVD2枚組+オリジナルキャンドル同梱 AVZ1-27896〜7 10,998円（税込）

Blu-ray+オリジナルキャンドル同梱 AVZ1-27898 10,998円（税込） ◆通常盤

DVD2枚組 AVBD-27893〜4 8,250円（税込）

Blu-ray AVXD-27895 8,250円（税込）

※FCショップ限定初回生産限定盤、通常盤ともに、約40分の特典映像を収録予定

◾️＜大塚 愛 AIO LIVE 2026 (仮)＞ ◆ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

2026年1月4日（日）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00

お問い合わせ：ビルボードライブ大阪06-6342-7722 ◆ビルボードライブ東京（1日2回公演）

2026年2月23日（月・祝）

1stステージ 開場15:30 開演16:30 / 2ndステージ 開場18:30 開演19:30

お問い合わせ：ビルボードライブ東京03-3405-1133 ◆ビルボードライブ横浜（1日2回公演）

2026年3月17日（火）

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00

お問い合わせ：ビルボードライブ横浜0570-05-6565

