『水ダウ』で話題になった美女、長くて美しい黒髪をネット絶賛「見惚れてしまうほどの美しさ」
以前、『水曜日のダウンタウン』（TBS系／毎週水曜22時）に出演し、話題になったタレント・まえだまはるが20日にインスタグラムを更新。ロングヘアのソロショットを公開した。
【別カット】まえだまはるのツヤツヤ美髪（ほか2枚）
まえだは以前、同番組の「怪しい自称プロデューサーから「100万円払ったら『水曜日のダウンタウン』に出してあげるよ」と持ち掛けられ、ホントに払ったヤツがホントに出演できるホントドッキリ」というドッキリ企画にターゲットとして出演。ドッキリであることを見抜いて断る様子に、視聴者からは「一番魅力的でした！！！！！！！」「見たよ！可愛すぎた」「しっかり危機管理もされていて素敵だなと思いました」などの声が寄せられていた。
そんな彼女が「そろそろ美容院に行きたいかも」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはウェーブのかかったロングヘアの彼女がカメラに微笑みかける様子が収められている。
彼女のソロショットにファンからは「見惚れてしまうほどの美しさ」「まはるさんめっちゃくちゃ美人」「美人度が上がっていくね」などの声が集まっている。
引用：「まえだまはる」インスタグラム（＠mahalu_maeda）
