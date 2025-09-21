◆ベルリン・マラソン（２１日）

ドイツでベルリンマラソンが２１日行われ、男子は赤崎暁（九電工）が２時間６分１５秒の２位、日本人選手トップでゴールした。日本人２番手は２時間７分３５秒の全体５位で浦野雄平（富士通）。

２８年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選出では新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、２７年秋に開催される日本代表選考レース（ＭＧＣ）を待たずに内定するが、今大会での達成者は現れなかった。

ベルリンマラソンはアップダウンの少ないコースが特徴で、２１年に鈴木健吾（富士通）がマークした日本記録（２時間４分５６秒）の更新も期待されたが、こちらも持ち越しとなった。太田蒼生（あおい、ＧＭＯインターネットグループ）は２時間１４分２秒の１８位、鈴木は２時間１４分５１秒の１９位だった。初マラソンの相沢晃（旭化成）は２時間３５分５４秒でゴールした。優勝はＳ・サウェ（ケニア）で２時間２分１５秒。

女子の日本勢トップは日本記録保持者の前田穂南（天満屋）で２時間２４分３６秒の９位だった。