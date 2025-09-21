◆ウエスタン・リーグ くふうハヤテ３―３オリックス（２１日・浜松球場）

くふうハヤテはオリックスと３―３で引き分け、４試合ぶりの勝利はならなかった。それでも平尾柊翔外野手（２２）が同点打を含む３安打２打点の活躍を見せた。

２―３の９回２死一、三塁では、右前に同点打を放った。連敗阻止の一打。一塁コーチャーの深谷亮司コーチと力強くタッチを交わした。「打った瞬間、よっしゃーと思いました」と笑顔で振り返った。また１―３の５回２死二塁では、４試合連続安打となる遊撃への内野安打で１点差に詰め寄っていた。

今季の打率は１割９分５厘と高くはないが、最近は４試合連続安打と調子は上向き。３安打以上記録したのは８月３１日の阪神戦（４打数４安打）以来２度目となる。「（７月下旬の）リーグ後半戦に入ってからボールに食らいついていくのではなくて、素直にボールを待てているという感じがします」と手応えを口にした。

平尾はセンバツ出場を果たした春日部共栄高（埼玉）、八戸学院大（青森）でドラフト候補者として注目を集めていたが、２度の指名漏れを経験して、今季くふうハヤテに加入。大学では２年春、４年秋にベストナイン入り。また３年秋、４年春のリーグ優勝にも貢献し、全国大会にも出場した。くふうハヤテに加入した当初は、ＮＰＢレベルの速球や変化球のキレに苦戦したが、「スイングの時に力をいれすぎるのではなく、全身の力を抜くことで対応できるようになった」と成長を実感していた。

リーグは残り６試合。１０月２３日のドラフト会議で指名がなくても、来季もプレーを続ける意思を固めており「残りの試合で毎回打ってパワーアップしていきたいと思っています」と力を込めた。（伊藤 明日香）