なんか髪まとまらん（汗）→ 解消！【50代】楽してこなれる♡「グラデーションボブ」

50代は、年齢による髪質の変化に悩みやすい時期。今回は、広がりやすくまとまりにくい髪に悩む大人女性に向けて「グラデーションボブ」をご紹介します。ナチュラルな丸みと首にむかってくびれるシルエットが特徴で、広がりやすい髪でもするんとまとまりやすくなるはず。実用性と美しさを兼ね備えたヘアスタイルを早速見ていきましょう。

毛流れで女性らしさを演出できる

表面の髪を長めに内側の髪を短めにカットして、ふんわりとしたシルエットがエレガントなグラデーションボブ。ショートのような爽やかさがありつつ、表面の髪がエレガントな毛流れを演出し、女性らしさも十分に感じられます。襟足がすっきりしていて清潔感を演出できそうなところも嬉しいポイント。耳にかけられる長さで、アレンジも楽しめそう。

扱いやすく忙しい大人女性にぴったり

こちらのグラデーションボブは、自然な丸みがナチュラルな雰囲気。乾かすだけでこなれた雰囲気に見せられそうです。適度な重みを残しているため、広がりやすい髪も収まりやすく、扱いやすくなるはず。忙しい大人女性にぴったりです。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

こちらは、@ofuke_akifumiさんが「頭の形を綺麗に襟足を締めたメリハリショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。後頭部のボリューム感と、すっきりとした襟足のメリハリが洗練された雰囲気です。ショートでもカジュアルになりすぎず、さり気ない女性らしさを演出できそう。

パーマで遊び心をプラス

こちらは、くるくるのパーマがかわいいグラデーションボブ。パーマによって遊び心がプラスされています。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「スタイリングは、半乾きの状態にムースとオイルを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とのこと。毎日の身支度時間をぐっと短縮できるかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumi様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri