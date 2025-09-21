◆秋季高校野球富山県大会 ▽準決勝 富山商４―３氷見（２１日・富山市民）

富山商はノーシードから勝ち上がり、４―３で氷見に逆転勝利して決勝進出を果たした。５回まで２点ビハインドの展開だったが、６回には５安打で一挙に４得点で逆転に成功。５回途中から登板した最速１４７キロ右腕・藤岡大翔（２年）が、４回２／３を５安打、１失点と力投し、リードを守り切った。９回は２死二、三塁のピンチも迎えたが、遊ゴロに抑えてゲームセット。エースは「抑えようと力が入ってしまったが、最後は気持ちで投げた。北信越大会では各県の上位チームと対戦するので、この接戦はいい経験になると思います」と振り返った。

投手力、守備力は安定している一方で、課題は打撃力。不二越工との準々決勝は２ー１で勝利したが、安打数はわずか３。この日は「簡単に三振をしないこと」「長打力がなくても低い打球を打つこと」と２つの意識を徹底してやや改善。５回まで１安打だったが、６回の集中打で嫌な雰囲気を吹き飛ばした。前崎秀和監督は「若干、マシになったが、甘く入ったボールをファウルにするなど、仕留めきれない。打線の中で各選手が役割分担を考えて欲しい」と注文した。

試合後、センバツ出場への可能性を問われた前崎監督は「全然、見えません。守備や投手の配球、考え方などミスが多い。打撃でも迷っている感じがします」と指摘。県大会決勝、そして北信越大会に向けて課題の解決を目指す。（中田 康博）