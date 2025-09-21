インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、コスプレ衣装などを取り扱うセレクトストア「vanityME.（バニティーミー）」（大阪市中央区）と共同で調査した「コスプレをしてみたいアニメのキャラクター」の結果をランキング形式で紹介。

調査は、8月22日〜9月1日にかけて、全国の女性にインターネットで実施。ランキングは300の有効回答をもとに作成しています。

3位は「ルパン三世」の峰不二子でした。22票を獲得。回答者から「憧れる体型をしている」（30代）、「スタイルのよさを表現できるから」（40代）、「自分とは正反対のグラマーだから」（60代）などの声が寄せられたということです。

2位は「魔女の宅急便」のキキで、26票でした。回答では、「昔から見ていたから。 簡単そうだから」（20代）、「コスプレのハードルが低そうだから」（30代）、「シンプルだけどかわいいから」（40代）といった感想が見られたとのことです。

1位は「美少女戦士セーラームーン」のセーラームーンで、35票でした。「子供の頃変身するのに憧れていたから」（30代）、「衣装がかわいくて華やか、ポーズや仕草も決めやすい、写真映えが抜群だから」（40代）、「セーラー服は永遠の憧れだから」（60代）といったコメントが集まったとのことです。

