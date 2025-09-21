◇阪神大学野球秋季リーグ第3節2回戦 大産大4―1大体大（2025年9月21日 ほっともっとフィールド神戸）

阪神大学野球の秋季リーグ第3節2回戦が21日に行われ、今春優勝の大産大が大体大を4―1で制した。

プロ注目捕手で4番の小出望那（もなく＝4年）が今秋1号を放ち、ドラフト指名へアピールした。

2―0の5回2死二塁で直球を捉え、リーグ戦通算7発目となる左越え2ランを放った。

「（2打席目凡退を）悪い方向に考えず、何も考えないように…と思って打席に入りました。後輩から“はよ（本塁打）打ってくださいよ”と言われていたので良かったです」

今春は4番兼主将として2008年秋以来となるリーグ優勝に貢献。今秋はドラフト指名への最後のアピール機会となる中、「（ドラフトへの緊張感も）それも試練」と集中力を高めている。

先発して8回2/3を1失点に抑えた長友一夢（4年）とともにプロ志望届を提出。「2人ともプロに行ければ一番いい」と青写真を描いた。

◇小出 望那（こいで・もなく）2003年（平15）8月3日生まれ、大阪府大阪市出身の22歳。小2から西成銀河で野球を始めてから捕手一筋。中学ではバイキングジュニアに所属。大産大付では1年夏に背番号12でベンチ入りし、1年秋から背番号2。大産大では1年秋にリーグ戦初出場。50メートル走6秒5、遠投100メートル。1メートル75、85キロ。右投げ右打ち。