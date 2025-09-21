ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¸À¤¤´ó¤é¤ì¤Æº¤ÏÇ¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈÈà»á¡É¤òÌ¾¾è¤ë½éÂÐÌÌ¤ÎÈþÀÄÇ¯!?¡¿¸î±ÒÈà»á¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¢
¡Ø¸î±ÒÈà»á¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡Ù¡Ê¤¢¤Þ¤¹¤ß/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û
Êì¤Î»à¤òµ¡¤Ë¡¢Âç´ë¶È¡¦ÇòÄ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇòÄ»Æä¡Ê¤·¤é¤È¤ê¤Ê¤®¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÊÁ¤ò¶²¤ì¤é¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÈà½÷¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆä¤ÎÈà»á¡×¤òÌ¾¾è¤ëÈþÀÄÇ¯¡¦¹õÅçÎè¡Ê¤¯¤í¤·¤Þ¤ì¤¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÆä¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¸î±Ò¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹õÅç¡£¼þ°Ï¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡ÖÎø¿ÍÆ±»Î¡×¤Î¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª ¥ª¥â¥Æ¤Ç¤Ï´Å¡¹Èà»á¤ò±é¤¸¡¢¥¦¥é¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¦Æä¤ò¤«¤é¤«¤¦¹õÅç¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤µ¤é¤Ë¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢Æä¤Ø¤ÎÊç¤ëÁÛ¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£±³¤«¤éÎø¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¸î±ÒÈà»á¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸î±Ò¤ÇÈà»á¤Ê¥¥ß¤È¤ÎÎø¡¢ÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤À¤¹´°·ë¤ÎÂè2´¬¤Ï2025/9/20È¯Çä¡ª
