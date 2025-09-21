お風呂掃除を終えて部屋に戻ってきた飼い主さんが目撃した光景が尊いと話題に。わんちゃんを起こさないようにとこっそりと部屋を抜け出して、お風呂掃除に向かった飼い主さん。用事を済ませお部屋に戻ってくると…そこには、思わずキュンとしてしまう光景が！投稿は55万再生を突破し、投稿を見た人からは「愛情たっぷりの笑顔ですね」「なんか涙が出てきた」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂掃除が終わり、部屋に戻ると『寝ていた盲目の犬』が…泣けるほど尊い『お出迎え』】

飼い主さんがお風呂掃除から戻ると…

Instagramアカウント『目が見えなくなったラブラドール ベル』に、健気すぎるわんちゃんの光景が投稿されました。その光景を見せてくれたのは、盲目のラブラドールレトリバー・ベルちゃん。

ある日、飼い主さんはベルちゃんが眠ったのを確認すると、ベルちゃんが起きる前にお風呂掃除を済ましてしまおうと部屋を出たのだそう。そして飼い主さんがお風呂掃除を終わらせてお部屋の前に帰ってくると…そこには、ドアのガラス越しにベルちゃんのシルエットがうっすらと浮かび上がっていたそう。

目が見えないにもかかわらず、健気に飼い主さんをお迎えに来てくれるベルちゃんにキュンとしてしまいます。

飼い主さんの気配に気が付いたベルちゃん

そうして飼い主さんがガラスの向こうにいるベルちゃんの様子をうかがっていると、ベルちゃんはすぐ近くまで飼い主さんが来ていることに気づいたご様子。ベルちゃんはドアの方へとやってきて、ドアに鼻を近づけ始めたといいます。

まるで「ママ、そこにいるの？」と言っているかのようなベルちゃんの様子に、飼い主さんは「いるよ」とお返事。きっと、飼い主さんの気配を感じてベルちゃんも安心したことでしょう。そんなドア越しのふたりのやりとりに、なんだか胸が温かくなります。

ドアを開けると、そこには…

お部屋に入るため、飼い主さんがドアを開けた瞬間…ドアの隙間からはベルちゃんのお顔が覗いていたそう。ちぎれるのではないかと思うほど大きく左右に揺れるしっぽが、飼い主さんが帰ってきた嬉しさを物語っています。

すぐそばに飼い主さんがいるということが分かったベルちゃんは、安心したようなお顔で「起きちゃった」と飼い主さんを見つめていたそう。おうちの中でも飼い主さんとひと時も離れたくない、甘えん坊なベルちゃんにキュンとしてしまいます。

その後、飼い主さんが戻ってきて安心したベルちゃんは、寝起きのおやつをおねだり。こんなに可愛いお出迎えをしてくれたら、いくらでもおやつをあげてしまいたくなりそうです。

この光景には、「爆睡しててもママがどこにいるのか見逃さないのね」「大丈夫だよ！ママはずーっとそばに居るからね」「愛おしすぎる」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『目が見えなくなったラブラドール ベル』では、そんな盲目のラブラドールレトリバー・ベルちゃんと、家族たちの愛情いっぱいの日々が綴られていますよ。

