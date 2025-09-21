¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³ÑÅÄÍµµ£¡¢¼«¸ÊºÇ¹â6ÈÖ¼ê¤«¤é·è¾¡¤Ø¡¡ÂÔË¾¤Î½éÉ½¾´Âæ¤Ê¤ë¤«
³ÑÅÄ¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë(C)Getty Images
¡¡F1Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Î¸ø¼°Í½Áª¤¬9·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥¯¡¼»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³½Ð¡£·×6ÅÙ¤ÎÀÖ´ú¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï6ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à²ÃÆþ°Ê¹ßºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë6ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·è¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤È¤ÎÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡Q1¤ò12ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢Q2¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë10ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2ÀïÏ¢Â³¤Ç¤ÎQ3¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê¡¢2ÅÙ¤ÎÀÖ´ú¤¬¿¶¤é¤ì¤¿Q3¤Ç¤â³ÑÅÄ¤Ï1Ê¬42ÉÃ143¤È¤¤¤¦¹¥¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤¹Áö¤ê¤Ç6ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Á°²ó¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀª¤Ï¤³¤Î¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤âÍ½Áª¤«¤é¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â³ÑÅÄ¤Î6ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØGRAND PRIX RADIO¡Ù¤¬³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤ÎÍ½Áª¤Ï¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¯¡¼¤ÎÆñ¤·¤¤»Ô³¹ÃÏ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¸«»ö6ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¸å¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Ä¥Î¥À¤Ï¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØF1.com¡Ù¤Ç¤Î³ÑÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØGRAND PRIX RADIO¡Ù¤Ï¡¢¡Ö6ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦·ø¼Â¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¾å¤òÁÀ¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í½Áª¸å¤Î¶»Ãæ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Â¾¤Ë¤â³ÑÅÄ¤Ï¡¢¡ÖP6¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤ÇºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤À¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ÎÁÛ¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤âº£²ó¤ÎÍ½Áª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à²ÃÆþ°Ê¹ß¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ëÎÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¹Ó¤ì¤ÎÍ½Áª¤Ç3ÎóÌÜ¤È¤¤¤¦¹¥°ÌÃÖ¤ò¼«¿È¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£Æ±¤¸¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë·è¾¡¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢2Àï¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]