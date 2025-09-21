「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」

今年7月に30歳の誕生日を迎えた中国の最旬イケメン、ディン・ユーシー(丁禹兮)。

「花の都に虎われて〜The Romance of Tiger and Rose〜」(2020年)のツンデレ若様でブレイクした後も、ユー・シューシン(「永夜星河(原題)」)や、ヤン・チャオユエ(「七時吉祥〜エンドレス・ラブ〜」)といったアイドル出身の人気女優たちとのロマンス史劇でメガヒットを連発し、人気は拡大するいっぽう。ネコのように大きな瞳を活かした"半人半猫"キャラがハマった「大理寺日誌〜謎解く少卿には秘密がある〜(原題：大理寺少卿游)」(2024年)でのイメチェンぶりも好評で、キャリアと共に演技の幅もますます広がりを見せている。

ヒットが相次ぐ中、「大理寺日誌」のワン・ウェイ監督と再タッグを組んだ作品として話題を呼んだ主演作が、9月24日(水)より女性チャンネル♪LaLa TVにて日本初放送される謎解きロマンス時代劇「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」だ。

ディン・ユーシーのダークな一面も話題に！「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

「長楽曲」の舞台となるのは、生まれて間もない皇太孫が即位したため、その背後で太皇太后が実権を握る大蒼(たいそう)国。

内衛府の長官であり、非情な手腕から"白無常"と恐れられる沈渡(ちんと)は、太皇太后の命令で名家である顔家との婚姻が決められる。ところが花嫁が逃亡してしまい、その妹で、刑部の書吏として働いている顔幸(がんこう)が姉の身代わりとして嫁ぐことに。顔幸を冷たく見下ろす沈渡だが、そんな2人の間には実は秘めた過去が...。協力して怪事件の解決に挑む中で、"愛なき婚姻"という形で始まった2人の関係は次第に形を変えていく。

「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

ユーシーが扮した"白無常"こと沈渡は、「大理寺日誌」のコミカルなキャラとは一転、世間の人々から畏怖されている、冷酷無比な役人だ。真犯人をあぶり出すためなら、裁きの場に猛犬を放つなど、残忍で無慈悲な手段もいとわない。チャームポイントの大きな瞳を生かし、好感度の高い役柄を演じてきたこれまでのイメージを一蹴させるダークな役柄で、相手を上から見下ろし眉を軽く持ち上げる仕草など、ふてぶてしい表情にも驚かされる。

「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

一方、ヒロインの顔幸はハツラツとした明るさと"白無常"をも恐れない勇敢さ、優れた捜査能力を持つ聡明なキャラクター。演じるドン・エンシーは2005年生まれで、本作の撮影時はなんとまだ10代。ぽってりとした唇とくるくるとよく変わる表情が魅力的で、ヒロイン力も抜群。1995年生まれのユーシーとは実年齢でちょうど10歳差だが、年齢差を感じさせない存在感を放っている。

「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

そんな2人が形ばかりの結婚をしたことから、物語が動き出す。花嫁を気遣う優しさなど微塵も持ち合わせない沈渡は、婚礼の夜から顔幸を冷たく見下ろし、「本物の妻になろうとするな。我々は名ばかりの夫婦だ」と言い放つ始末。むつみ合う気は一切なし...のはずだったのだが、顔幸の聡明さや、ピンチでもひるまない勇敢さを知るにつれ、沈渡の気持ちが少しずつ動いていく。

「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

悪人に監禁された顔幸がナイフを突きつけられた瞬間、助けに駆けつけるヒーローっぷりを見せたかと思えば、泥酔し、顔幸の前でだけ子どものような表情になって涙を流すなど、物語が進むにつれて冷酷キャラとのギャップを徐々に見せていく沈渡。動き出した顔幸への想いは加速度的に強くなっていき、"お姫様だっこ"にはじまり、寝所での長尺の濃厚キスや、真っ赤な花びらを浮かべた湯浴みの最中での熱い抱擁...と、序盤の冷徹ぶりが信じられないほどの落差激しい極甘ロマンスを繰り広げる。

「長楽曲〜白い愛、黒い罪〜」 (C)2024 Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.

中国ロマンス史劇の定番ともいえる、いわゆる"先婚後愛(＝結婚した後で愛が生まれる)"ではあるのだが、ユーシーのギャップ溢れるツンデレ演技で、その魅力は倍増。ドン・エンシーとの好相性ぶりにも着目しながら、中毒性あふれる展開を見守りたい。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

長楽曲〜白い愛、黒い罪〜

放送日時：2025年9月24日(水)21:00〜

※毎週(月)〜(金)21:00〜

※スカパー！第1・2話無料放送

チャンネル：女性チャンネル♪LaLa TV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ