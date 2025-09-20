30代で2度のがんを経験し、子宮全摘をした原千晶さん。「子どものいない人生」を受け入れられるのに10年という歳月が掛かったそうですが、「あのひと事にどれだけ救われたかわからない」（全4回中の4回）

「子どものいない人生」に生きる道を失ったけれど

── 2度のがんを経て、子宮を摘出することになった俳優・タレントの原千晶さん。「子どものいない人生」を受け入れるまでに、10年という長い月日がかかったといいます。どんな思いで、その道のりを過ごされてきたのでしょうか。

原さん：いちばん苦しかったのは抗がん剤治療の最中でした。手術で子宮を失い、精神的にも肉体的にも究極にきつい半年間が、人生でいちばん病んでいた時期です。「子どもがいない人生」とスマホで検索しては、出てきた記事をひたすら読みふける。でも、文字は追っているのに内容が頭に入ってこないんです。心が深い闇に覆われ、さらに追い打ちをかけるかのように友人たちの出産が続きました。そんなとき、生きる道を見失いかけていた私を救ってくれたのは、年上の友人の言葉でした。

── どんなやりとりがあったのでしょうか。

原さん：彼女は子どもを持たない生き方を選んだ、ひと回り上の女性です。何か生きるヒントが欲しくて、恥も外聞もなく、思いのたけを話したんです。「もうつらい、この先どうしていけばいいのかわからない」と。

すると彼女は、静かに自分の体験を話し始めました。「私は自分の意思で子どもを持たなかったけれど、30、40代のころにはやっぱり産めばよかったのではないかと悩んだ時期があった。でも50代に入って、母親の介護するようになって、ある日、気づいたの。私を産み育ててくれた母が、まるで自分の娘みたいに思えてきて、『お母さんが私に母親役をさせてくれているんだな』と。そう思ったら、なんだか愛おしくなっちゃって。出産や子育てを放棄したことで欠けているものがあると思ってきたけれど、母の介護を通じて報われた気がする」と。

そして私にこう言ってくれたんです。「人間って生きていると、あれがない、これがないと思ってしまうもの。千晶ちゃんは今、人生のどん底にいるのかもしれない。子どもが産めないことで、パズルのピースが欠けてしまったように感じるものかもしれないけれど、必ずそのピースを埋める『何か』が現れる。絶対にそういう日が来るから。それが何なのか、私もすごく楽しみ」。目からうろこが落ちる思いでした。あのひと言にどれだけ救われたかわかりません。

38歳で亡くなった親友のことを必ず思い出す

2度のがんを経験し婦人科系のがんを患った人が集う「よつばの会」を作った

── その方は、自分の人生に納得できる形をみつけたように感じます。原さんにとっての「パズルのピース」は、見つかりましたか？

原さん：がんを公表したのは2度目の手術を終えた後で、同じように病気を経験した方々から「実は私も…」とたくさんのメッセージをいただきました。それがきっかけとなり、2011年に婦人科がん経験者の会「よつばの会」を立ち上げ、これまでがむしゃらに活動を続けてきました。

そんななかで、SNSに寄せられた感想のひとつに胸を揺さぶられました。「原さんはもう子どもを産めないかもしれない。でも、彼女は『よつばの会』を一生懸命に育てている。原さんも立派なお母さんだよね」と。その言葉が本当にうれしくて、涙が止まりませんでした。私は、いつも誰かの言葉に救われながら、少しずつ前を向けるようになったんだと思います。

── 子どもを産み育てることだけが母親ではない。「子育て」という言葉の意味を、改めて考えさせられますね。

原さん：物事は考え方次第なんだと気づかされました。よつばの会を通じて出会えた仲間の存在も大きかったですね。みんな大切な存在ですが、なかでも今も強く心に残っている友人がいます。第1回の集まりに参加してくれた女性で、すぐに家族ぐるみでつき合う親友になりました。彼女は再発して抗がん剤を受けながらの生活でしたが、必ず元気になっておばあちゃんになっても一緒に笑っていられると思っていました。でも、彼女は38歳で亡くなったんです。

亡くなる直前、お腹に腹水がたまってつらそうだったのに、「妊婦さん用のジーンズを見つけたの。これでまたズボンが履ける」とうれしそうで、その強さに胸を打たれました。ちょうどそのころ、別の親友が出産をして赤ちゃんの写真を送ってきてくれました。赤ちゃんを抱いて母になる喜びにあふれる彼女と、子どもを望みながらも命の瀬戸際にいる友人。2人の姿が同時に浮かんで、胸が締めつけられました。同じ時代に生まれ、ただ懸命に生きているのに、この違いは何なのだろうと。

それから10年以上経った今でも、子どもを産めなかった自分と向き合うとき、必ず彼女のことを思い出します。

「子宮を失っても性交渉はしなきゃ」に

──がんを経験してから20年。原さんがSNSに投稿した言葉が、大きな反響を呼びました。飲みの席で男性から「子宮を失っても性交渉はしなきゃダメだぞ」と言われ、その場で泣いてしまった体験をつづったものです。とてもデリケートな出来事だと思いますが、あらためて当時のことをうかがってもよろしいでしょうか。

原さん：正直、あんなに大きな話題になると思わずにつぶやいたんです。相手は私よりだいぶ年上で、お孫さんもいるような男性。悪意があったわけではなく、よかれと思って口にしたのでしょう。でも私にとっては、いちばんデリケートで触れられたくなかった部分に土足で踏みにじられたような気がして、ものすごく堪えました。私自身、夫に対してどこか申し訳ないという思いを抱えていたので、そのもろいところを突かれて、思わず感情的になってしまったんです。

でも、それ以上にショックだったのは、後日「こいつはすぐ泣くから」と茶化されたことです。自分のこともそうですが、もし同じように傷を抱える女性がこんな言葉を投げかけられたらと思うと、許せない気持ちになりました。今ではもう縁がきれていますが、当時を思い返すとやはり悔しさが残ります。もし今だったら、もう少し冷静に言い返せたかもしれません。病気をして長い年月が経ちましたが、今もあの出来事は心のしこりとして残っています。

──これまでの年月を、今どのように受け止めていらっしゃいますか？

原さん：「長かったな」とか「アッという間だった」という感覚はないんです。病気は人生の途中にあって、たしかに大きな影響を与えましたが、がんが人生の中心にあったわけではありません。むしろ自然に歳を重ねてきた。そんなふうに受け止めています。

ただ、病気の後遺症とはいまも向き合っています。2年前には、リンパ浮腫を発症しました。最初は「足がむくむなあ」という程度でしたが、普通のむくみとは違って、一部がブヨブヨと腫れるような感覚があったんです。これはおかしいと思い、専門の外来を受診したところ「リンパ液が漏れています」と診断されました。それからは医療用の弾性ストッキングを日常的に着けています。昼間は欠かさず履き、寝るときだけはずす生活を続けることで、なんとか症状をコントロールしてきました。ただ、今年に入って少し悪化してきたため、8月にはリンパ管と毛細血管をつなぐ手術を受けました。まだ軽症ですが、放っておけば悪化するものなので、維持療法を続けながら暮らしています。

でも、それもまた自分の人生の一部。病気とともに生きる日々も、私にとって大切な時間なんです。

