IVEウォニョンとの合成写真まで!!韓国トップ女優の娘チェ・ジュニのあふれるファン心理

元読売ジャイアンツ投手の父チョ・ソンミンさん、国民的女優の母チェ・ジンシルさんを幼少期に失った女性インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、IVEのチャン・ウォニョンへのあふれるファン心を示した。

【写真】「脚なっっが！」ウォニョンの“異次元すぎる体型”

チェ・ジュニは9月20日、自身のSNSにチャン・ウォニョンを「称賛」する文とともに1枚の写真を掲載した。

チェ・ジュニは「ウォニョン、愛している」とし、「宇宙はあなたのために胎動し、地球はあなたのために自転し、天地はあなたのために開かれ、漢江はあなたのために流れる」とチャン・ウォニョンへの賛辞を送った。

さらに「三国時代にウォニョンがいたなら必ずやあなたを手に入れようと戦争が起きただろうし、元や清がわが国に侵攻したのもすべてあなたを欲しがったからで、ウォニョンはすなわち人類であり歴史だ」と「崇拝」する言葉を重ねた。

また、彼女はチャン・ウォニョンとエレベーターに一緒に乗っている「ツーショット」の合成写真を投稿し、ネット上で合成疑惑が浮上した。これについてチェ・ジュニはAIを通じて作った合成画像であることを明らかにした。

(写真=チェ・ジュニInstagram)

あるネットユーザーが「どうやって作るのか気になる」と尋ねると、チェ・ジュニは画像を合成してくれるAIアプリの名前を挙げて答えた。別のネットユーザーが「本当にウォニョンと撮ったのか」と質問すると、彼女は「フォトショップ」とし、「本当なら私お漏らしする」と冗談交じりに答え、合成であることを認めた。

これまでもチェ・ジュニはチャン・ウォニョンへのファン心を継続的に示してきた。9月13日には「チャン・ウォニョンを好きな理由は何か」というファンからの質問に対し、「単にアイドルがきれいだからという浅い感情ではない」とし、「性格そのものが完璧を志向し、ウォナビー像を目指して走る人。常により良い自分になりたい、人々に認められる美しさと成功を手にしたいという心が根源にある」と語った。

さらに「そうした私の性向がチャン・ウォニョンという人物と重なる。圧倒的な美貌とスタイル、スポットライトの中でも揺るがないステージ掌握力など、私が夢見る完成形のすべてを現実で体現している存在がチャン・ウォニョンだ」と絶賛を続けた。

またチェ・ジュニは「ウォニョンはただの神なので、爪の先ほども追いつけず、似ている部分があるはずもない」とし、「クイーン以外は相手にならない」とチャン・ウォニョンの存在を「神格化」した。過去にもチェ・ジュニはチャン・ウォニョンのSNS投稿に「愛している」とコメントを残し、積極的にファン心を示してきた。

一方、チェ・ジュニは女優の故チェ・ジンシルと元巨人のプロ野球選手チョ・ソンミンの娘であり、Ben Bliss（ベン・ブリス）という名前で活動する歌手チェ・ファニの妹である。かつては本格的な芸能活動を予告したこともあったが、現在はSNSを通じてファンと交流するインフルエンサーとして活動している。

(写真=チェ・ジュニInstagram)

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。