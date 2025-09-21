◆秋季高校野球東京都大会 ▽１次予選代表決定戦 淑徳６―２雪谷（２１日・東大和高グラウンド）

昨秋の都４強の淑徳が、都立の実力校・雪谷に逆転勝ちし、秋は２年連続２度目の都大会本大会出場を決めた。前チームから主砲の３番・岩橋和志（２年）が４回２死一、三塁で、最速１４３キロ右腕・松岡史穏（２年）から勝ち越しの右前打を放つと、６回に左越え二塁打、８回には右前適時打と３安打２打点。先発左腕としては１回２／３で５四死球を与え１安打２失点で降板したが、中堅に回ってバットで取り返した。

今夏はセンバツに出場した二松学舎大付を破り、東東京８強入り。中倉祐一監督は「先輩たちの財産で、相手の松岡君もこちらを意識しているのかなと思った。夏休みの練習試合は負けてばかりだったけど、大会前の最後に松岡君レベルのいい投手を打って、自信になっていた」。岩橋をはじめ選球眼良く４回までに５四球を選び、粘り強い打撃で好投手を攻略し１２安打６得点。投げては２番手のサイド右腕・永田壮寿（あきひさ、２年）が代わったばかりの２回２死満塁で中前２点打を許した後は、打者１７人連続アウトを取るなど７回１／３を３安打無失点に抑えた。

雪谷は、阪神、日本ハム、巨人でプレーした伊達昌司前監督に代わって、今秋から拓大紅陵（千葉）ＯＢの西山翔監督が采配。鷺宮から４月に異動してきた新指揮官は「松岡は中盤にストレートを狙われたけど、後半は変化球をうまく使えていた。相手に粘られた時にどうするか。もっとタフで、スケールの大きな投手になってほしい」と求めた。（雑誌『報知高校野球』取材班）