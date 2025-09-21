◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発のマウンドに立つも、５回１／３、８１球を投げて、５安打５失点で４敗目を喫した。

味方に２点の援護をもらって初回のマウンドに立った田中将だったが、２死から３番・上林に右翼席へソロを被弾。さらに、２回には１死一塁から８番・石伊に左翼席へ逆転の２ランを浴びた。

３、４、５回はそれぞれ３者凡退と持ち直したが、６回に１死一塁から４番・細川に中越えの適時三塁打を浴びて、阿部監督がマウンドへ。１死三塁で代わった宮原も犠飛を許し、この回２点を失った。

杉内俊哉投手チーフコーチは田中将について、本塁打について悔やみながらも「なんとかゲームつくってくれたんでね」とねぎらった。また次戦について、中６日での登板か、との問いには「そうですね、その調整で準備はさせておきます。多少の調整はありますけど、今のところはマー君を準備させておくってところですね」と２８日のヤクルト戦（神宮）での先発見込みであることを明かした。