◇MLB ドジャース7-5ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に1番指名打者で出場。6回には53号ソロを放ち、昨季のキャリアハイまであと1本としました。

1点リードの6回、右腕ジョエル・ペゲーロ投手の160キロをとらえ、左中間スタンドへ。直近5試合で4本目のアーチで、ナ・リーグ本塁打数単独トップだったフィリーズのカイル・シュワバー選手に並びました。試合は7-5で逆転勝利。地区優勝へ優勝マジックが「3」となっています。

大谷選手は昨季、自己最多の54本塁打で2年連続本塁打王。54本目は160試合目で放っており、今季残り7試合で自らの記録更新に期待されます。

そんな大谷選手は、優勝争いも激化する勝負の9月で絶好調。昨季は現地9月19日のマーリンズ戦で、6打数6安打3本塁打10打点2盗塁と衝撃の活躍をみせ、史上初の50本塁打50盗塁「50/50」を達成するなど、月間成績は26試合で打率.393、10本塁打、32打点、16盗塁、OPS1.224の成績を残しました。

今季はここまで9月18試合で打率.338、8本塁打、14打点、2盗塁、OPS1.258とアーチを量産。2年連続で9月に圧巻の数字を残しています。