脚をすっきり美しく♪ASTIGU【黒】着圧ストッキングが2025秋冬に登場

アツギの人気シリーズ「ASTIGU」から、待望の【黒】着圧タイプが新登場。漆黒の美しさと引き締め効果を両立し、秋冬コーデを品よく支える1足です。深みのある黒色は生地そのものから編み上げ、テカりを防ぎながら美脚を演出。足首12hPaの着圧設計でスッキリとしたシルエットに導きます。

ASTIGU【黒】着圧タイプの特徴

アスティーグ【黒】は、後染めではなく真っ黒な糸を使用して編み上げることで、他にはない深い黒を実現。

白浮きやテカりのない漆黒が脚を引き締め、洗練された印象を叶えます。

さらに新登場の着圧タイプは足首12hPa、部位ごとに異なる圧力でメリハリを作り、脚全体を美しくサポート。UVカット効果付きで日常使いにもぴったりです。

靴下屋×ウンナナクール熊本限定♡遊び心あふれるコラボパジャマ発売

サイズ・カラー・価格展開

新商品のアスティーグ【黒】着圧は、S～M、M～L、L～LLの3サイズ展開。カラーはディープブラックの1色で、どんなシーンにも馴染む万能さが魅力です。

希望小売価格は770円（税込）。ドラッグストアや百貨店、コンビニ、オンラインショップなど幅広い販路で購入できます。

高橋愛さんタイアップも話題に♪

さらに、雑誌『SPRiNG』2025年11月号では「高橋愛さんが履くアスティーグ」特集を実施。新商品の着圧タイプやシアーソックスをキュートに着こなすビジュアルが誌面とオンラインで公開されています。

ファッションアイコンの着こなしを参考に、脚もとから秋冬のおしゃれを楽しんでみては♡

美しい脚もとで秋冬ファッションを楽しんで

アスティーグ【黒】着圧タイプは、美しい漆黒と程よい引き締め感で、脚をすっきりと魅せる心強いアイテム。

UVカットや着圧設計など、機能性とデザイン性を兼ね備えています。さらに高橋愛さんとのタイアップもあり、トレンド感もたっぷり。

秋冬のコーデを足もとから格上げしてくれるASTIGU【黒】着圧を、ぜひチェックしてみてください♪