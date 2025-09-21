俳優の妻夫木聡（44）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。映画「宝島」の大友啓史監督（59）と共演の広瀬すず（27）から、印象について語られた。

映画「宝島」の宣伝キャラバンで、全国29都市をめぐっている最中。大友監督は「今回、地方回って、俳優・妻夫木聡の人気は分厚いね。キャーキャー言う客じゃない。ちゃんと芝居を楽しみにしてるお客さんたちっていう気はすごいするんですよ。だからね、映画俳優なんだね。やっぱりみんなが妻夫木君の映画を楽しみにしている」と舞台あいさつでの感触を語り、妻夫木を評した。

広瀬も「同業者の役者さんも、なんかすごいそんな感じしませんか。先輩とかとこうお話させてもらえる機会があると、みんな我々世代も、妻夫木さんが、っていう方が多いし、多分、妻夫木さんの世代の方も『ブッキーが、ブッキーが』って話をすごい聞くから。がっつりお仕事をするっていうことが今までなくて、でもちょっと知ってるみたいな。だから多分聞きすぎてて、勝手にすごい会ってるような気になってた」と、役者たちの中でも妻夫木が慕われている様子を語った。