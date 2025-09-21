◇パ・リーグ 日本ハム７―２ロッテ（2025年9月21日 エスコンＦ）

日本ハムは2連勝。首位ソフトバンクに再び2・5ゲーム差と接近した。

残り8試合。

以下、新庄剛志監督（53）との主なやりとり。

――救援陣が無失点リレー。

「今後あんまコメントないですよ。もうとにかく勝って勝って勝ちまくって。誰が活躍しようが誰がミスしようが関係なしに全員でチームひとつになって勝っていくだけなんで。まだまだチャンスあるから」

――打線は昨日と同じような組み方で機能した。

「いや、今シーズン全て機能してますけどね。もう固定とかそういう問題でもない。相手投手に合わせて、この選手で行くと決めたら信頼して。それぐらい何十通りも考えて。バッティング練習を見ても変わるし。それぐらい慎重にやっていかないと取りこぼしをしてしまうから」

――序盤に2本の2ランでリードを奪った。

「気は抜いてないです。ゲームセットまで」

――残り1死となったところで宮西の900試合登板を準備していたが併殺で試合終了。

「最後だけ気が抜けたって」

――水谷は2ランで9試合連続安打。

「もうそんなのは。みんなで勝つだけです」