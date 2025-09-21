■全国の22日（月）の天気

日本付近は、秋の空気を持つ移動性高気圧に広く覆われる見込みです。朝晩は雲の出る所がありますが、日中は広い範囲で穏やかに晴れるでしょう。湿度も下がり、洗濯物もよく乾きそうです。

沖縄では、台風18号の影響で波が高くなるでしょう。先島諸島は大しけとなり、風が強く吹きそうです。高波に警戒するとともに、強風や急な強い雨に注意が必要です。

最低気温は21日より低く、西日本でも寝苦しさが解消する所が多いでしょう。東北北部は15℃以下、北海道では5℃以下の所もありそうです。

日中は西日本や東海で30℃前後、関東から東北は25℃から28℃くらいの所が多いでしょう。カラッとした陽気になりそうです。北海道は22℃前後で、快適な陽気になるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 13℃（±0 平年並み）

仙台 17℃（-4 9月中旬）

新潟 19℃（-2 9月中旬）

東京都心 21℃（-2 9月中旬）

名古屋 20℃（-3 平年並み）

大阪 22℃（-4 9月中旬）

広島 21℃（-1 9月中旬）

高知 23℃（-2 9月上旬）

福岡 22℃（-2 9月中旬）

鹿児島 26℃（±0 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 22℃（＋3 9月中旬）

仙台 26℃（＋1 9月上旬）

新潟 26℃（＋1 9月中旬）

東京都心 28℃（-3 9月中旬）

名古屋 30℃（-2 9月中旬）

大阪 31℃（±0 9月上旬）

広島 31℃（＋2 9月上旬）

高知 33℃（＋1 真夏並み）

福岡 30℃（＋1 9月上旬）

鹿児島 31℃（-2 9月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報

23日（秋分の日）から24日も、東日本や北日本は、晴れるでしょう。中国四国と九州は雲が多く、雨の降る所がありそうです。東寄りの風が吹き付ける九州の太平洋側では、雨量が多くなるおそれがあります。

25日は、北日本や日本海側で雨の所が多くなるでしょう。北日本では風が強まりそうです。26日から27日は広く晴れますが、28日は全国的に曇りや雨となるでしょう。

この先も、西日本を中心に真夏日となる日が多いでしょう。東日本や東北は、日中は半袖の陽気ですが、朝晩は肌寒く感じる日もありそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、服装でうまく調整して下さい。