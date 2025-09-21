TWICE、 9人全員で日本バラエティー初出演「しゃべくり007」登場にスタジオ騒然
【モデルプレス＝2025/09/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が、22日放送の日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。メンバー9人全員での日本のバラエティー出演は初となる。
【写真】TWICEモモ、ミニスカからスラリ美脚披露
TWICEの大ファンの堀内健は「今もう泣きそうだよ」と感激。ライブに2回足を運んでいることを嬉しそうに伝え、楽曲を口ずさみながら振り付けをして見せると、TWICEメンバーから歓声が。上田晋也から「TWICEの魅力を教えて」と言われた堀内は、隣のDAHYUN（ダヒョン）にギャグのムチャブリをする。
彼女たちは安室奈美恵さんに憧れる「アムラー」ブームが巻き起こった90年代後半生まれ。SANA（サナ）は「お母さんがちょうどアムラー世代」「その影響で（安室さんを）好きになって」と語り、MOMO（モモ）、SANA、MINA（ミナ）3人のユニット・MISAMOとして安室さんの楽曲「NEW LOOK」をカバーした際の思いを語る。MOMOは「大好きな方なので、（イメージを）壊してはいけない」、MINAは「この曲をどうやってアレンジするか、会社とミーティングを何回も（した）」と話した。
また、メンバーの“リアルすぎる”トークも展開。 MINAは「移動中は8時間、10時間ずっとゲーム」、NAYEON（ナヨン）は「ショッピングが好き」だそうで、渋谷のカプセルトイのショップに行ったエピソードも。CHAEYOUNG（チェヨン）は昔から絵を描くのが大好きということで、しゃべくりメンバーの似顔絵を即興で描くことに。メンバーの反応はいかに？
そんな中「JEONGYEON（ジョンヨン）さんがメンバーに怒ることが多い」というエピソードも。TZUYU（ツウィ）は「そのおかげで韓国語のことわざを覚えました」と話すが、JEONGYEON本人からは「趣味は怒ること」との反応が？そんな、TWICEの日常に迫るトークが多数詰め込まれている。
サバイバルオーディション番組「SIXTEEN」を経て誕生し、長年活動を続けるTWICE。この番組参加につながった、事務所・JYPエンターテインメントに練習生として入ったきっかけについてもトーク。「YouTubeにお姉ちゃんと一緒に踊った動画をお母さんがあげて、JYPからメッセージが…」とMOMO。SANAは15歳のとき「友達とショッピングをしていて」事務所に声をかけられ、MINAも同じく「お母さんと百貨店でお買い物していて」声をかけられたという。NAYEONは「近所のダンス練習場で一人で練習していました」「（練習生となるためのオーディションに）合格したあと親に話す」、JEONGYEONは「公開オーディションで受賞、練習生に」、JIHYO（ジヒョ）は「8歳から練習生になり、小学校高学年になってからは日曜日以外、毎日（レッスンに）行っていました」、TZUYUは「ダンス動画を見たJYPがスカウト」などと、改めて振り返る。
さらにスタジオでは、TWICEがパフォーマンスを披露。その後は、なんとしゃべくりメンバーと共にショート動画の撮影にチャレンジ。MOMOからは「かわいい系」「かっこいい系」2つの提案が。特に「かっこいい系」はTWICE「ENEMY」の楽曲に合わせたチャレンジ動画。しゃべくりメンバーには、TWICE直々に振りが伝授され、撮影もJIHYOが行う。その出来栄えは果たして？（modelpress編集部）
