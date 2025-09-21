SKY-HI「ラスピ」から誕生・STARGLOWに自信「王道ってこういうこと」「個が爆発」魅力語る
【モデルプレス＝2025/09/21】SKY-HI（スカイハイ）が、21日放送のラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0 〜Touch Your Heart〜」（TOKYO FM／毎週日曜12時30分〜12時55分）に出演。『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）を通じてデビューするボーイズグループSTARGLOW（スターグロウ）について語った。
【写真】BMSG新オーディションメンバー決定の瞬間
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。世界に羽ばたく3つ目のボーイズグループを誕生させるべく、TBSとタッグを組み、BMSG TRAINEE（育成生）と一般応募者を交えた形で審査を進め、19日には、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人が「STARGLOW」のデビューメンバーになったことが明らかとなった。
STARGLOWについてSKY-HIは「個が爆発するって、こういうこと」「普通のグループに1人『スパイス』としていそうな人が、集まってるみたい」だと表現。また、昨今の「かっこいいに理由付けが多いグループが増えた」のに対し、アメリカのボーイズグループ・バックストリート・ボーイズや、イギリスのボーイズグループであるワン・ダイレクションを例に、以前は「『何でかっこいいですか？』って言ったら、もう『かっこいいですよね』みたいな」と理由付け以前の「王道」のグループがいたと自身の考えを語ると、STARGLOWは「王道ってこういうことだと思うっていう気はする」と語り「そういうことができるグループです」と自信を口にしていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
