´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ê¥µ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖFirst Emmys experience¡×
¥ê¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖFirst Emmys experience with my White lotus family¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¥ß¥Ë¾æ¤ÎÇò¤¤¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É16Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£9·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Þ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè77²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·ÈþµÓ¤òÈäÏª¡£6ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¥¹´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£11ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¾æ¤ÎÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¡£