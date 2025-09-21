◆イースタン・リーグ 巨人２―３日本ハム（２１日・Ｇタウン）

巨人のマレク・フルプ外野手、が左手有鉤（ゆうこう）骨骨折後、初安打を放ち回復ぶりを示した。

「５番・ＤＨ」で先発出場。２回１死でカウント１―１から、日本ハムの先発左腕・山本晃の投じた高めの１４０キロ直球を右前へはじき返し、実戦では７月９日の同・西武戦（カーミニーク）以来のＨランプ。「まだ少し感覚は戻っていない。徐々に打席を積み重ねて、強い打球を打てるように頑張りたい」と、次戦を見据えた。

今季は７月１２日に支配下昇格を勝ち取り、チェコ出身の選手として史上初のＮＰＢ支配下選手となった。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「７番・右翼」で先発出場したが４打数無安打。翌１３日は代打で三振に倒れ、スイングした際に強い痛みを感じた影響で同１７日に登録抹消。骨折分の摘出手術を受け、懸命にリハビリを続けてきた。「本当は（医者に）３か月かかると言われた。それより早く復帰できたのでうれしいですし、チームの勝利に貢献できるように頑張りたい」。野球ができる喜びを感じ、さらなるアピールへ前を向いた。