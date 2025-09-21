◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人の西舘勇陽投手が中日戦で、７月２９日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる１軍マウンドに上がった。３番手として２−５の７回から登板し、２回３２球を投げて、１安打無失点だった。「とりあえずゼロで抑えて、チームとしては逆転できなかったですけど、あれは自分の役割だと思うので、それがまずできてよかったです」と振り返った。

１イニング目、先頭・ロドリゲスを１５２キロ直球で空振り三振。８番・石伊を変化球で三ゴロ。代打・川越を１５０キロで三飛に打ち取った。

８回には先頭・岡林に右前安打を浴び、送りバントなどで２死三塁とされたが、最後は細川をスライダーで二ゴロ。無失点に抑えた。

西舘はこの試合前まで今季１軍で１２登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２８をマーク。８月２日に出場選手登録を抹消され、上半身のコンディション不良でリハビリを経て９月４日の３軍戦で約１か月ぶりに実戦復帰。その後は１１日のイースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）で２軍復帰登板を果たし、４回５０球を投げて、１安打無失点、２Ｋで最速１５１キロをマークしていた。

そして１軍再合流となり、登板。「体もちゃんと動いてましたし、全然投げた後も今の感触的には大丈夫なのでここまでもってこられたのはトレーナーさんのお陰なのですごい感謝してます」と思いを口にした。

シーズンも佳境にさしかかりＣＳも迫るが、「もう言われたところで抑えるしかないと思うので、今日みたいにまたできれば、と思っています」と意気込んだ。