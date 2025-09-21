プロレスラー船木誠勝（５６）のデビュー４０周年記念大会「蘇ったサムライ 闘宝伝承２０２５」が２１日、大阪・梅田スカイビル ステラホールで開催された。船木は大会１０日前の１１日の初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレス」後楽園ホール大会で、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（アップダウン）との試合中に右肩を脱臼し、腱板損傷（右肩棘上筋腱、棘下筋、肩甲下筋損傷など）で全治１か月と診断されたが、記念大会への出場を強行した。

当初は記念試合として綾部蓮（全日本プロレス）、謎の白覆面、ハヤブサ（ＺＥＲＯ１）の３人を相手に５分３番勝負を戦う予定だったが、船木が黒潮との再戦を熱望し、当日のメインイベント直前に、船木がハヤブサ（プロレスリングＺＥＲＯ１）と組んで黒潮、綾部組とのタッグマッチに変更。右手で張り手合戦の末、９分４７秒、胴締めスリーパーで黒潮に勝利した（レフェリーストップ）。

船木は１９８５年３月３日に１５歳で新日本プロレスでデビュー（北茨城市民体育館での後藤達俊戦）し、９月２１日は１９９３年に千葉・ベイＮＫホールでパンクラスを旗揚げした記念日。４０周年セレモニーには、ザ・グレート・カブキ、藤原喜明、前田日明、谷津嘉章、山崎一夫、獣神サンダーライガー（敬称略）ら師匠格、兄弟子のレジェンドたちが集結した。

「前田さん（ＵＷＦ時代）、藤原さん（藤原組時代）、先輩方にずっと反抗して生きてきて、今があるんですけど、５６歳になって思い出すのは、自分が二十歳の時に（アントニオ）猪木さんに頂いた言葉、『道』です。あの言葉、自分が最初に言われたんじゃないかと思うんですけど、ＵＷＦに移籍したいと申し出たときに、『この道を行けばどうなるものか 迷わず行けよ行けばわかるさ』あの時、自分を放してくれた猪木さんに本当に感謝しています。いろんなことがありましたけど、おかげさまで自分の力で生きていけるようになりました」とあいさつ。感謝を込めて「最初で最後」という「１、２、３、ダーッ！」で締めた。