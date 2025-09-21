陸上の世界選手権東京大会、男子400メートルで日本勢最高位の6位入賞を果たした中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大会を振り返り、感謝の思いをつづった。

「World Championships finalist 6th place」と6位入賞を改めて報告。レース後に日の丸を覆う写真を投稿した。

「会場を揺らす皆さんの歓声の中、地元開催の世界陸上で決勝を走れて本当に幸せでした」と振り返り、「名残惜しさも悔しさもあるけど、この経験を糧に次はもっと強くなって戻ってきます」と思いをつづった。最後は「ありがとうございました！」と締めくくった。

フォロワーからは「かっこよかった」「感動をありがとう」「素晴らしいレースをありがとう」「感動しました」「日本の宝です」などの声が寄せられた。

中島は同予選で44秒44の日本新記録を樹立。準決勝でも驚異の追い上げで日本勢34年ぶり決勝進出を決めると、決勝のレースでは44秒62をマーク。91年東京大会で7位入賞を飾った高野進氏の最高位を上回る6位入賞を果たした。