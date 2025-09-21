広い範囲で秋晴れとなるでしょう。ただ、九州南部は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。夜は西日本や東日本を中心に次第に雲が多くなり、九州を中心に雨の範囲が広がるでしょう。台風18号の影響を受ける沖縄は、先島諸島を中心に、うねりを伴った高波に警戒が必要です。強風や、急な強い雨、落雷にもご注意ください。

気温です。朝の気温はけさより低く、関東から西で20℃前後となりそうです。北日本では15℃を下回る所もあり、旭川は7℃と冷え込むでしょう。日中の気温は、東海から西で30℃以上となりますが、カラッとした暑さになりそうです。札幌は22℃と、この時季の陽気が戻るでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路 :22℃

青森 :24℃ 盛岡 :25℃

仙台 :26℃ 新潟 :26℃

長野 :25℃ 金沢 :27℃

名古屋:30℃ 東京 :28℃

大阪 :31℃ 岡山 :30℃

広島 :31℃ 松江 :27℃

高知 :33℃ 福岡 :30℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

週間予報です。秋分の日の火曜日も晴れる所が多くなりますが、西日本は雲が広がりやすく、雨の降る所もありそうです。水曜日にかけて西日本を中心に、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。木曜日は北日本を中心に、再び荒れた天気となるおそれがあります。この先も気温は高めで、晴れる所ではカラッとした陽気になりますが、西日本では蒸し暑く感じられる所もあるでしょう。