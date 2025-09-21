かゆい所に手が届く！一度使ったら手放せなくなる、ニトリの便利アイテム3選

手頃な価格帯と高い機能性が魅力の「ニトリ」の商品。この記事では、こんなのほしかった！と話題の便利アイテムを3つ紹介します。

手放しでドライヤーを使えるスタンドや、蛇口まわりのぬめりや水垢を防げるアイテム、タンブラーや水筒などをラクに乾かせるアイテムが登場。日常の小さな悩みを解決してくれるものばかりです。

すぐに乾いて今までの苦労がウソみたい...！

●ハンズフリードライヤースタンド（3490円）

ドライヤーをスタンドに固定できるので、ブラッシングや髪をわしゃわしゃしながら乾かすことができるアイテムです。スタンドは土台の重心がしっかりとしていて、直径約4.5〜7cm・700g以下のドライヤーなら問題なく使用できます。好きな高さや角度に変えることもできるので、とても使いやすいですよ。

「これ使ってからQOLが爆上がり」「え、待って？！ニトリのこのアイテム神じゃない？」「ウチはワンコのお毛毛を乾かすのに使用してます」とSNSでも話題。腕をケガしてしまっている時や、お子さんやペットの毛を乾かす時にも活躍間違いなしです。

●蛇口にフィットする抗菌・超吸水スポンジ（399円）

蛇口の根元にぴったりとフィットするドーナツ型のスポンジ。吸収力がとても高いので、着けておくだけで水垢やぬめりを防止できます。シンクや洗面台などの水分残りや、こぼしてしまった調味料やドリンクをふき取るときにも活躍。絞れば何回でも繰り返し使えるエコな面も魅力です。

「ありそうで今まであまり無かった商品！めっちゃ画期的なんだけど」「何回絞っても破れないし、吸収力が全然変わらない」「蛇口周りの水滴が気にならなくなった」とSNSでは絶賛コメントが溢れています。毎日の小さな家事の手間を省け、清潔を保てるおすすめアイテムです。

●吸湿＆脱臭エコドライヤー 2個入り（599円）

活性炭と多孔質セラミックスボールが内蔵されていて、タンブラーや水筒、哺乳瓶、フリーザーバッグなどをラクに乾かせるアイテム。土台部分は連携させることができるので、家族が多いご家庭や、たくさん乾かしたい時にも便利です。メンテナンスは2〜3週間に一度、5時間程度天日干しするだけと簡単ですよ。

SNSでは「水筒とかなかなか乾きにくかったものをすぐ乾かしてくれる」「ずっと売り切れてたけどやっと買えた！便利すぎてもう手放せない」「自然乾燥よりも早く乾くしカビが発生しにくくなるのが嬉しい」といったクチコミが上がっています。

お手頃な値段で、小さな悩みを解消できる便利すぎるアイテムばかり。人気すぎて売り切れが続出しているアイテムもあるので、欲しい商品は見かけたら即買い必須です。ニトリのアイテムで少しでも時短しちゃいましょう。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部