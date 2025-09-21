ASH DA HEROが『ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025』日本初日となる大阪・BananaHall公演を開催。この日（9月20日）はボーカル・ASHの誕生日でもある記念すべき日にHYDEから粋な差し入れが届けられた。

写真＆動画：HYDEが後輩のために大阪ライブハウスを巡る！

■ライブバンドには欠かせないバックドロップをプレゼント

ASH DA HEROのメンバーがステージ入りする様子が撮影された動画が投稿されると、そこにはバンドを支えるように迫力あるバックドロップが鎮座。

これに気づいたメンバーらが近づいていくと「これ（バックドロップ）はHYDEさんから」とスタッフが、HYDEからのプレゼントであることを告げると、「えっ！」「やばっまじで!?」「すげぇー」と驚くとともに喜びをあらわにする面々。

■さらにライブにもサプライズ登場したHYDE

なんとサプライズはまだ続き、『ASH DA HERO “WORLD TOUR” 2025』ライブにHYDEが登場。ASHはHYDEと顔を寄せ合って歌う熱いライブシーンを捉えた写真とともに「特大のサプライズありがとうございました！！幸せすぎる……」と喜びを噛み締め、WANI（Dr）は「バックドロップ改め『海賊旗』」「この海賊旗を掲げ残りのツアーも最高のライブにします」と意気込みを語った。

■HYDE「ファンと共に凄く成長してて妬けました」

ライブ終演後、HYDEも自身のXを更新し、「誕生日おめでとう☆ ファンと共に凄く成長してて妬けました。Keep going!!」とどこまでもカッコ良い先輩としての姿を見せつつ、祝福の言葉をASH DA HEROへ贈った。

■BREAKERZのために差し入れを届けるべくOSAKA MUSEへ

実は、このライブの前にHYDEはOSAKA MUSEでライブを行うBREAKERZのもとも訪れており、その様子を「リハが終わって楽屋に帰ってきたらいるはずのない神が!!」とDAIGOが記念ショットとともに報告。

「HYDEさんがASHくんのライブの前に差し入れを持って来てくださいました」「お忙しい中わざわざ来てくださって久しぶりにお会いできて嬉しすぎました！」「神降臨！」と思いの丈を綴っている。

■摩天楼オペラ・響「あまりにも優しすぎる。。」

なお、BREAKERZのサポートバンドの一員として会場にいた摩天楼オペラ・響（Dr）も自身のSNSにて「楽屋でたこ焼き食べてたら突然のHYDEさん登場に今年一びっくりした」「神降臨！！！！！」と当時の衝撃を報告。

さらに、HYDEからの差し入れに対し「サポートメンバーの分まで持ってきていただけるなんてあまりにも優しすぎる。。ありがたくいただきます！！！！！」と感謝を述べた。