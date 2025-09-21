猫同士が一触即発！ピリピリした空気に“野次馬”猫たちが次々登場

家の一角で一触即発状態な2匹の猫ちゃん。しかし本格的に喧嘩が始まる前に「お？なんだなんだ？」とほかの猫ちゃんが集まってきて……。

Xユーザーの「Maria catmam」さんが投稿した猫ちゃんの喧嘩寸前動画が「微笑ましい」「可愛すぎる」と話題を集めています。

動画に映るのは、今にも喧嘩を始めそうなピリピリとした雰囲気の猫ちゃんたち。床に座っている方がモエちゃん、立っている方がルイちゃんです。

動画では、ルイちゃんに前足で突かれたモエちゃんが「なに？やんの？」といった風に顔を上げます。そのまま2匹は睨み合い。モエちゃんが鳴き声で威嚇してみたり、上体だけ起こしてみたりと、一触即発の雰囲気。

どうなるどうなる……と少しハラハラした気持ちで見ていると、廊下の角からもう1匹の猫ちゃんがひょっこり登場。「どうしたどうした？」という顔で、2匹の間に割って入っていくのです。

仲裁役の登場で場はいっとき静まるも、仲裁役の猫ちゃんも2匹が大人しくなったのを見るやいなや引っ込み……そして入れ替わりにまた別の猫ちゃんが登場。さらにまた別の猫ちゃんまで。総勢3匹が野次馬として画面内に現れてきます。

Maria catmamさんによると、動画撮影後はルイちゃんが立ち去り、何事もなく場が収まったとのことです。

野次馬がやってきて喧嘩が終息するという微笑ましい展開には「なんか微笑ましい」「可愛すぎる」「本当に次から次へとみんな来る」といった声が続出しています。

喧嘩中に野次馬が発生するのは、Maria catmamさん宅ではあるあるの光景。今回の動画では3匹がやってきましたが、「まだ野次馬は少ない方」とのこと。パパやママが起きていると、もっとたくさん集まってくるようです。

Maria catmamさん宅にいる猫ちゃんは全部で10匹。もしも全員が集結したら、野次馬と言うより地下格闘技大会のようで壮観な光景になりそうですが……残念ながら全員が揃うことはないそう。

また、野次馬が現れずに喧嘩続行、というケースもしょっちゅう。その場合は人間が止めに入るそうです。

「みんな寝てたり自由にしてるので興味なかったら来ないです。基本我が家の猫って自由気ままです」（Maria catmamさん）

基本的にどの組み合わせの喧嘩でも、“兄弟喧嘩”であれば野次馬が入った段階ですぐに中断するという猫ちゃんたち。

しかし上下関係に厳しいパパに怒られているときだけは、野次馬が出てきても終わらないのだとか。

人間も猫も、父親にはなかなか逆らえないみたいですね。

「Maria catmam」さん（@mariamam1116）

