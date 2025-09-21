製氷カップで冷水キープ。LEDで夜も涼しく、暑い季節の小さな贅沢【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
光って冷えて、どこでも楽しめる。【パール金属】の流しそうめん器がAmazonに登場!
パール金属の流しそうめん器は、涼しさを視覚でも味覚でも楽しめる、1〜2人用のコンパクト流しそうめん器。幅31.5センチの省スペース設計ながら、冷水をキープする製氷カップ付きで、ひんやりとした美味しさが長続きする。
電源は単2形アルカリ乾電池式（別売）で、コードレスだからキッチンやバルコニーはもちろん、アウトドアでも気軽に使用可能。
LEDライト内蔵で、スイッチを入れると器の中がカラフルに光り、昼も夜も涼感演出を楽しめる。
耐熱温度80度のAS樹脂・ABS樹脂を使用し、安全性と軽量性を両立。連続使用時間は約60分。世界流しそうめん協会認定の本格仕様で、夏のひとときを彩る一台。
