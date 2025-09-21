「断然リバプール。アーセナルは優勝できるレベルじゃない」マンC主将がライバルを語る！「かなり困難な時期」にある同じ街のチームは…
マンチェスター・シティの主将ベルナルド・シウバが、現地９月21日のアーセナル戦（プレミアリーグ第５節）を前に、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。ライバルクラブについて語った。
ペップ・グアルディオラ監督が長期政権を築くシティは昨季、リバプールにプレミアリーグの覇権を明け渡した上、アーセナルの勝点も下回り、３位で終わった。
迎えたペップ体制10年目の今季、王者リバプール、３年連続で２位のアーセナルとの優勝争いが予想されるなか、B・シウバは「ライバル関係はそれぞれ異なるものだ」と切り出し、次のような考えを示した。
「マンチェスター・ユナイテッドはここ数年、クラブとしてかなり困難な時期を経験していると言えるだろう。同じ街のチームだからライバル関係ではあるが。我々の最大のライバルは断然リバプールだ。彼らは常に我々とタイトルを争い、実際にタイトルも獲得してきた相手だからだ」
31歳のポルトガル代表MFはその上で、直近の対戦相手を掘り下げ、手厳しくこう評した。
「アーセナルのようなチームは近年確実に力を増し、タイトル争いに加わる可能性を見せている。ただ、優勝できるレベルにはまだ達していない。ライバル関係はそれぞれ異なるが、これまで我々の大きなライバルは常にリバプールだったと言えるだろう」
シティは、B・シウバ曰く「本当に最悪の時期だった」昨季の２月、アーセナルに１−５で大敗した。きっちりとリベンジを果たし、“優勝できるレベル”とは何たるかを見せつけたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
