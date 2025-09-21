TWICE¤¬¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー½Ð±é¤Ï½é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
9·î22Æü21»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢TWICE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー9¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ø½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëTWICE¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
TWICE¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤Ï¡Öº£¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤À¤è¡×¤È´¶·ã¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë2²óÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢TWICE¥á¥ó¥Ðー¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖTWICE¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ËÙÆâ¤Ï¡¢¤ªÎÙ¤ÎDAHYUN¡Ê¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ë¥®¥ã¥°¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤â¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ë¡È¥¢¥à¥éー¡É¥Öー¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿90Ç¯Âå¸åÈ¾À¸¤Þ¤ì¡£SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥à¥éーÀ¤Âå¡×¡Ö¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ê°Â¼¼¤µ¤ó¤ò¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦SANA¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë3¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤È¤·¤Æ°Â¼¼¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖNEW LOOK¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¤¿ºÝ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£MOMO¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¡Ë²õ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤«¡¢²ñ¼Ò¤È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²¿²ó¤â¡Ê¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈMINA¤âÂ³¤±¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ðー¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡É¥Èー¥¯¤â¡ª
MINA¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ï8»þ´Ö¡¢10»þ´Ö¤º¤Ã¤È¥²ー¥à¡×¡¢NAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹¥¤¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£¤Þ¤¿CHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤ÏÀÎ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤Î»÷´é³¨¤òÂ¨¶½¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡ÖJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ËÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£TZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢JEONGYEONËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤ÏÅÜ¤ë¤³¤È¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬!?¤½¤ó¤Ê¡¢TWICE¤ÎÆü¾ï¤ËÇ÷¤ë¥Èー¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖSIXTEEN¡×¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëTWICE¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢»öÌ³½ê¡¦JYP¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Èー¥¯¡£
¡ÖYouTube¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾å¤²¤Æ¡¢JYP¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡Ä¡×¤ÈMOMO¡£SANA¤Ï15ºÐ¤Î¤È¤¡ÖÍ§Ã£¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×»öÌ³½ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢MINA¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NAYEON¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¥À¥ó¥¹Îý½¬¾ì¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ÊÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¢¤È¿Æ¤ËÏÃ¤¹¡×¡¢JEONGYEON¤Ï¡Ö¸ø³«¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¾Þ¡¢Îý½¬À¸¤Ë¡×¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤Ï¡Ö8ºÐ¤«¤éÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüÍËÆü°Ê³°¡¢ËèÆü¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢TZUYU¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸«¤¿JYP¤¬¥¹¥«¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢TWICE¤¬¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢TWICE¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
MOMO¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡×¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÄó°Æ¤¬¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¡×¤ÏTWICE¡ÖENEMY¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¡£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢TWICEÄ¾¡¹¤Ë¿¶¤ê¤¬ÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤âJIHYO¤¬¹Ô¤¦¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù
09/22¡Ê·î¡Ë21:00～21:54
MC¡§¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤åー¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë
¥²¥¹¥È¡§TWICE
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/007/
TWICE OFFICIAL SITE
https://www.twicejapan.com/