今週の【新規公開(IPO)銘柄】 オリオン、ＧＭＯコマー、ユニコンＨＤ
● 9月25日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<409A> オリオンビール 東証プライム 食料品
【事業内容】
酒類清涼飲料の製造・販売およびホテルなどの運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 3月期 28866 3479 3447 7301 90.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
売り出し2756万3200株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し413万4400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 850円
【調達資金の使途】－
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<410A> ＧＭＯコマース 東証グロース サービス業
【事業内容】
店舗のCX（顧客体験）向上およびDX（デジタル変革）推進を支援する
マーケティングプラットフォームなどの開発、提供
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年12月期 1983 348 351 218 22392.77
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募156万8400株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し23万5200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1180円
【調達資金の使途】人件費・人材採用費、業務委託費、販売促進費。
● 9月26日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<407A> ＵＮＩＣＯＮホールディングス 東証スタンダード 建設業
【事業内容】
建設事業（土木事業・建築事業）およびそれに関連する事業を営む
グループ会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 6月期 17620 1710 － 1117 45.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
売り出し472万5100株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し70万8700株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1060円
【調達資金の使途】－
