歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が21日、TOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。この日のゲスト、ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）について語った。

かねてより交流のあるSKY-HIに対し「逆に何か聞きたいことある？」と質問したきゃりー。「きゃりーちゃんから見て俺って子育てとかできそう？」と訪ねられる一幕があった。

「良いお父さんにはなりそう」と肯定しつつ「ただし、今忙しすぎるから子育て難しいんじゃない？」と一言。近頃、子育てに興味を持ち始めたというSKY-HIは「結婚しそう？」と質問を重ねた。

「結婚はイケると思う。日高さんしそうだけど」と答えつつ「自分が、結婚していつの間にか出産してるパターンの人じゃん。結婚はマジで（生活が）変わらなかった。同棲とかしてたら余計」と説明。多忙なSKY-HIでも無理なく結婚生活を送ることができるのではないかと助言した。

「子育てはマジでチームワークだなと思ってて。本当に“子育て”なの急に」と子育ての難しさも伝えたうえで「ショートスリーパーって言ってたじゃん？」と提案。「睡眠を確保しないといけない人の子育てはしんどい。でもショートスリーパー子育てはいけるんじゃないかな」と伝えていた。