大人が付けたい「おしゃれチャーム」→【ZARA】に売ってた、、！（歓喜）

バッグに付けるだけで、コーデのアクセントにもなりうるチャーム。今年のトレンドアイテムとして注目を集めています。そこで今回は、コーデの鮮度を気軽にアップデートできそうな【ZARA（ザラ）】の「おしゃれチャーム」をリサーチ。大人も楽しめる洗練デザインをチェックしてみて。

大人の遊び心をくすぐる高見えチャーム

【ZARA】「ミニシティチャームバッグ」\1,790（税込・セール価格）

リアルなバッグのような仕上がりが魅力のチャームバッグ。5 × 8 × 3cmと手のひらにのるほど小さなサイズです。ロープディテールや金属製ジッパーが施されており、細部まで高級感のあるつくりが魅力。カラーは落ち着いたグリーンで、ナチュラルなスタイルにもモードなコーデにも合わせやすそう。シンプルなトートやショルダーバッグに付けて、大人の遊び心をプラスしてみて。

存在感のあるハートチャーム

【ZARA】「マルチチャーム ハートキーリング」\4,390（税込）

バッグのアクセントになりそうなキーリング。赤いビーズを連ねたハート、カラーコード、ハートのメタルチャームは、それぞれ取り外しが可能で、別々にも付けられます。気分やコーデに応じた使い分けを楽しむのもいいかも。大人っぽいデザインで、甘さとのバランスが絶妙です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

Writer：licca.M