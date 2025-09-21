大人が付けたい「おしゃれチャーム」→【ZARA】に売ってた、、！（歓喜）
バッグに付けるだけで、コーデのアクセントにもなりうるチャーム。今年のトレンドアイテムとして注目を集めています。そこで今回は、コーデの鮮度を気軽にアップデートできそうな【ZARA（ザラ）】の「おしゃれチャーム」をリサーチ。大人も楽しめる洗練デザインをチェックしてみて。
大人の遊び心をくすぐる高見えチャーム
【ZARA】「ミニシティチャームバッグ」\1,790（税込・セール価格）
リアルなバッグのような仕上がりが魅力のチャームバッグ。5 × 8 × 3cmと手のひらにのるほど小さなサイズです。ロープディテールや金属製ジッパーが施されており、細部まで高級感のあるつくりが魅力。カラーは落ち着いたグリーンで、ナチュラルなスタイルにもモードなコーデにも合わせやすそう。シンプルなトートやショルダーバッグに付けて、大人の遊び心をプラスしてみて。
存在感のあるハートチャーム
【ZARA】「マルチチャーム ハートキーリング」\4,390（税込）
バッグのアクセントになりそうなキーリング。赤いビーズを連ねたハート、カラーコード、ハートのメタルチャームは、それぞれ取り外しが可能で、別々にも付けられます。気分やコーデに応じた使い分けを楽しむのもいいかも。大人っぽいデザインで、甘さとのバランスが絶妙です。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M