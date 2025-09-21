TWICE¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¡¡¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë
TWICE¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤Þ¤¹¡£
TWICE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç22Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£TWICE¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëËÙÆâ·ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ï¡Öº£¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤À¤è¡×¤È´¶·ã¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë£²²óÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢TWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é´¿À¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤«¤é¡ÖTWICE¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ËÙÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÎÙ¤ÎDAHYUN¡Ê¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ë¥®¥ã¥°¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ò¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£MINA¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ï8»þ´Ö¡¢10»þ´Ö¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦NAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦CHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»÷´é³¨¤òÂ¨¶½¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢TWICE¤ÎÆü¾ï¤ËÇ÷¤ëÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿TWICE¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£
MOMO¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖYouTube¤Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤Æ¡¢JYP¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£SANA¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢15ºÐ¤Î»þ¡ÖÍ§Ã£¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×»öÌ³½ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢MINA¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏTWICE¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£TWICE¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ï¡¢22Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£