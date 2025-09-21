パソコンの画面を見つめるだけで操作ができる装置を活用し、キノコに水やりをする車いすの女性＝5月、大阪府門真市

重度の障害があっても社会と関われるよう重症心身障害者を支援する生活介護事業所「スマイルキャンパス」（大阪府門真市）。立ち上げたのは娘が難病を患う谷岡哲次さん（48）だ。娘のために、と開いた事業所は今、利用者と地域をつなぐ架け橋になっている。（共同通信＝西村ほのか）

谷岡さんの長女紗帆さんは3歳になる直前、難病のレット症候群と診断され、歩行や会話が困難で介護が必要な状態だ。現在17歳の紗帆さんは高校卒業後、日中の生活支援を受ける生活介護事業所に通うことになる。だが「見学した施設は楽しそうではなかった」と谷岡さん。

ならば、娘を通わせたいと思える場所を自分でつくろうと、2024年4月にスマイルキャンパスを開設。「大学のキャンパスライフのような楽しい時間を」とその名に願いを込めた。

20〜60代の男女7人が利用。ほとんどが最重度の心身障害者で、手足が不自由で指先だけしか動かなかったり、視線だけしか動かせなかったりする人もいる。「利用者が役割を持ち、自分の意思で行動する場にしたい」と考えた谷岡さんは、わずかな動きで押すことができるスイッチや、パソコンの画面を見つめるだけで操作ができる装置を活用することで、生活の質の向上につなげられると取り組む。

「水やりをしましょう。画面を見てね」。車いすの女性が画面を見つめると、目の動きを装置が検知し、霧吹きから水が出た。こうして育てているのは、キノコだ。1カ月1500円でスポンサーを募り、収穫品を届ける仕組みを構築。近くのカフェや食堂などもスポンサーとなっており「地域で応援してくれる方も増えてきた」と谷岡さんは手応えを感じている。利用者の家族からも「社会とつながり、笑顔が増えた」という声が寄せられているという。

開所して1年。今後、他の事業所とオンラインで交流したり、eスポーツ大会や音楽会を開催したり、構想は膨らむ。「『できる』を積み重ねて、利用者の挑戦をサポートしていきたい」

◎レット症候群

国が2015年、難病に指定した。1万〜1万5千人に1人の割合で、生後6カ月から1歳半で発症するとされている。1966年に海外で初めて報告され、国内の患者数は20歳以下では約千人。進行性で、言語や運動機能が退行し、手をもんだり、手を口に入れたりする動作を繰り返す症状が現れる。現段階では根本的治療法はない。

長女の紗帆さんの誕生日を祝う谷岡哲次さん＝1月、大阪府枚方市

生活介護事業所「スマイルキャンパス」を立ち上げた谷岡哲次さん