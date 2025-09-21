¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°¦ÑÛºã¡Ê¤¢¤ê¤µ¡Ë¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÎÌ¸¡º÷¤µ¤ì¤ë
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¹ð¤°¡Ê¤È¤ó¤º¡¦²ÖÈÞ¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¡¦°¦ÑÛºã¡Ê¤¢¤ê¤µ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°¦ÑÛºã¤Ï¡¢ÎèÆó¤È²£»³¤Î2¿Í¤¬2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢NSCÂçºå¹»38´üÀ¸¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤äÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ä¤¤¤Û¤¦¡¦ÎèÆó¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÆÃµ»¤Ï¸ýÅ«¤ä¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡£°ìÊý¤Î²£»³¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÇJPOP¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÎ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ÖJPOP¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¾Ü¤·¤¤¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿²£»³¤Ï¡¢¡Ö¿¹ÍåËü¾Ý¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ê¡×¤È¹ÈÏ°Ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È²óÅú¡£¡Ö1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢0.01ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÌ¡ºÍ·à¾ì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤¿¡£³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡ØÅú¤¨¤¹¤®¤ä¤ï¡Ù¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÎJPOP¹¥¤¤Ë¡¢ÁêÊý¤ÎÎèÆó¤Ï¾¯¡¹ÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÉ¡²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£Æ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê²£»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥»¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎèÆó¤Ï¡¢¡È¤¤¤«¤Ä¤¤¤Û¤¦¡É¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ»Ñ¡£¥¥ã¥éºî¤ê¤Î¤¿¤á¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥»¥Ã¥È¤¬³Ú¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¡ÖËÜÍè¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ï¸å¤í´¬¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢²¶¤ÏÁ°´¬¤¡£Á°¤Ë´¬¤¤¤Æ¤ó¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤»ÌÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦ÑÛºã¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®»þ¤Ë2¿Í¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÊÃãÅ¹¤ÎÅ¹Ì¾¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎèÆó¤¬·è¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£µÊÃãÅ¹¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥µ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÎèÆó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´Á»ú3¤Ä¤ò½¼¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤³¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖÈÞ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¤ÎÌ¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¤¥³¥ó¥ÓÌ¾¡£ÎèÆóËÜ¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î»Ò¤¬¤ª¤Ã¤¿¤é²Ä°¥¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤±¤É¡¢0·ï¤ä¤Ã¤¿¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤··ëÀ®¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸¶°ø¤Ï¥¢¥Ë¥á¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÎèÆó¤¬¡Ö¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Ë¡¢°¦¶õ·¯¤ÈÑÛ·¯¤Èºã·¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¸¡º÷¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤é¤È¤Ã¤¿¥³¥ó¥ÓÌ¾¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Á»ú¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆñÅÀ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²£»³¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤¬¡ÊËÍ¤é¤ò¡ËÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢3Ê¸»úÌÜ¤Î¡Øºã¡Ù¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¡Ø¤¢¤µ¤ê¡Ù¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë´Á»ú¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤À¤¬¡¢¡Ö1²ó¸«¤¿¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ê¤È¤ó¤º¡Ë¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤Ë¤·¤¿¤éµÞ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÖÈÞ¡Ë¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤º¤Ï¡Ö3Ê¸»ú¤½¤í¤¨¤Æ°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip²ÐÍËÆü¡Ù¤è¤ê