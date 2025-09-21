前田敦子、“敦友”板野友美との頬寄せ2ショットがかわいすぎ「やはり神だ」「本当に良い友情」
AKB48元メンバーで女優の前田敦子が20日にインスタグラムを更新。グループで活動を共にした板野友美との頬寄せ2ショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】ベッドに腰かけて寄り添う前田敦子＆板野友美（ほか8枚）
前田が投稿したのは、板野との2ショット。複数公開されている写真には、イチゴのケーキを前に笑顔で頬を寄せ合う2人の姿をはじめ、ベッドに腰かける様子や鏡越しの2ショットも収められている。
投稿の中で前田は「今年20周年の私達なにか一緒に楽しいイベントやれたらいいねって話しになり、、なんとなんと12月22日に東京のホテルニューオータニさんで『敦友20年目もやっぱり一緒Atsuko Maeda＆Tomomi Itano Christmas Premium Night』開催する事になりました」と報告。続けて「ずっと仲良しな友と2人きりでイベントは初めてだから嬉しすぎる楽しみすぎる 何やろうかなぁって今打ち合わせしてるよ！コメントでまってるね！」とファンに呼びかけている。
前田と板野の2ショットに、ファンからは「最強ツーショット やはり神だ」「本当に良い友情」「二人で楽しそうにしているのが本当に素敵」などの声が相次いでいる。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）
【写真】ベッドに腰かけて寄り添う前田敦子＆板野友美（ほか8枚）
前田が投稿したのは、板野との2ショット。複数公開されている写真には、イチゴのケーキを前に笑顔で頬を寄せ合う2人の姿をはじめ、ベッドに腰かける様子や鏡越しの2ショットも収められている。
投稿の中で前田は「今年20周年の私達なにか一緒に楽しいイベントやれたらいいねって話しになり、、なんとなんと12月22日に東京のホテルニューオータニさんで『敦友20年目もやっぱり一緒Atsuko Maeda＆Tomomi Itano Christmas Premium Night』開催する事になりました」と報告。続けて「ずっと仲良しな友と2人きりでイベントは初めてだから嬉しすぎる楽しみすぎる 何やろうかなぁって今打ち合わせしてるよ！コメントでまってるね！」とファンに呼びかけている。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）