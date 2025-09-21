長嶋一茂、約79万円で購入したビンデージアロハ→現在の“販売価格”に仰天「ここにいる場合じゃない！」
タレントの長嶋一茂（59）が、21日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。以前に79万8000円で購入したアロハの現在の“販売価格”が明かされ、仰天する一幕があった。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」 放送事故級の雰囲気に…サバンナ高橋は顔青ざめる
この日番組では「ゲンバ反省会」として、過去にネットニュースとなった発言をランキング形式で紹介しながら、番組で共演するお笑いコンビ・かまいたちとトークを展開した。その中で話題に上ったのは、以前、長嶋が79万8000円でビンテージのアロハシャツが150万円になっていたというニュース。
長嶋はこれ以降も高額なアロハシャツを購入し、ハマっていることを明かした。さらにかまいたちの濱家隆一から「ちなみにいま、いくらになっているかっていうのを京都のビンデージショップ『カプリ』の田中さんに、いま店で販売する場合の値段を聞きました」と切り出し「およそ300万円」と発表した。
衝撃の金額に長嶋もかまいたちの山内健司も驚がくし、立ち上がった。長嶋は「俺帰るわ！マジで帰る！ここにいる場合じゃない！」と叫び、テレビ朝日系『ザワつく！金曜日』で起こった自身の“退席”騒動をネタにした。
続けて「ハワイのアロハを売ってる知り合いがいるんですけど、写メで送ったらビックリしてた。『黒がまずない。（シャツに描かれた）トーチ・フィッシャーマン、これ見たことない！』って」とのやりとりを振り返った。
なお、TVerで見逃し配信中。28日午前10時24分終了予定。
