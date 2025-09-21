『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』来年TVアニメ化 作者「原作の雰囲気を残したまま」
講談社・モーニング・ツーで好評連載中の漫画『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』が、2026年にテレビアニメ化されることが決定した。
【画像】インパクトすごい！原作者が作った『花織さん』広告ビジュアル
同作は、『ぱにぽに』などの人気作を発表してきた、氷川へきるの最新作。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディ。
また。アニメ化の発表に合わせて、元勇者、そして現在は女子高生の本作のヒロイン「花織ミーティア」を描いたティザービジュアルも公開となり、原作の氷川へきるからのコメントも到着した。
【原作者：氷川へきる コメント】
「花織さん」がアニメになると聞いたときに、ストレスが見せた現実と区別がつかない夢かと思いました。どうやら本当にアニメ化するみたいです。
作者として幸せすぎる距離感でアニメ作りに関わらせていただき、原作の雰囲気を残したまま素敵で面白くてかっこいいアニメを作ってもらえているので、やっぱり夢かもしれません。皆さん夢で逢いましょう。
【画像】インパクトすごい！原作者が作った『花織さん』広告ビジュアル
同作は、『ぱにぽに』などの人気作を発表してきた、氷川へきるの最新作。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディ。
【原作者：氷川へきる コメント】
「花織さん」がアニメになると聞いたときに、ストレスが見せた現実と区別がつかない夢かと思いました。どうやら本当にアニメ化するみたいです。
作者として幸せすぎる距離感でアニメ作りに関わらせていただき、原作の雰囲気を残したまま素敵で面白くてかっこいいアニメを作ってもらえているので、やっぱり夢かもしれません。皆さん夢で逢いましょう。