大塚 愛、約20年間の「プラネタリウム」だけをつなげた特別映像を公開
大塚 愛の代表曲「プラネタリウム」が、2005年9月21日のリリースから20周年を迎えたことを記念し、歴代13本のライブ映像をフル尺で繋いだスペシャル映像『「プラネタリウム」20th Anniversary Live History』が、大塚のYouTubeチャンネルで公開された。
【画像】「ビジュアル良い！」大塚愛の新アーティスト写真
この映像には、2006年の『LOVE COOK Tour』を皮切りに、近年の円熟したパフォーマンスまで、約20年にわたるライブでの「プラネタリウム」の軌跡が収録されている。会場ごとに異なるアレンジや演出、観客の反応も含め、楽曲が時代とともにどう変化してきたかを体感できる構成となっており、一本の映像で「プラネタリウム」の進化をたどるのは今回が初の試みとなる。
また、9月7日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催されたアニバーサリーライブ『LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜』の模様を収めた映像商品が、12月24日にリリースされることも決定。同公演でも「プラネタリウム」が披露されている。
さらに、来年、Billboard Liveにて、ピアノ演奏とバンド編成によるスペシャルライブを開催することが発表された。2026年1月4日に大阪、2月23日に東京（2回公演）、3月17日に横浜（2回公演）で開催される。
