『仮面ライダーガヴFS』石川公演で初日 場面ショットが一部解禁 幸果さんがデンテおじさんとハイタッチ ショウマや絆斗、ラキアの姿も
令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）最終話「目指せ！おいしい未来！」が31日に放送された。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が21日に石川・本多の森北電ホールにて初日を迎えた。
【写真】石川公演のご当地フォーム「仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム」
ヒーローショーの第1部仮面ライダーガヴ ファイナルステージ「フルミックスフレーバー」は、ショウマ（知念英和）、辛木田絆斗（日野友輔）、甘根幸果（宮部のぞみ）、ラキア・アマルガ（庄司浩平）が大活躍。ショウマと幸果は、はぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」を前に、ライターの仕事でやってきた絆斗と鉢合わせる。そこへ、グラニュートの襲撃が…。再び現れた、ランゴ・ストマック（声：塚本高史）、グロッタ・ストマック（声：千歳まち）、ニエルブ・ストマック（声：滝澤諒）、シータ・ストマック（声：川崎帆々花※崎＝たつざき）、ジープ・ストマック（声：古賀瑠）のストマック社の5人が、またもや何か企んでいる様子で…。ショウマたちが大好きなデンテ・ストマック（声：多田野曜平）、さらにはラキアまで現れ「最後にして最初の敵」に挑む。
ファイナルステージならではのご当地フォームも登場。石川では、ショウマが「仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム」に変身した。次週、大阪以降の公演も必見だ。ショウマたちは敵を倒すことができるのか？「さよならじゃない」物語は劇場で。
そして、ツアーの最終日となる10月19日の東京スペシャル公演の3公演は全編有料配信を実施。第2部に登場するキャストが毎回異なり、内容がガラッと変化する超豪華編成となる。公演終了後も一定期間楽しめる、アーカイブ視聴付きの配信チケットとなり、会場に行けなくても、公演が終わってからでもファイナルステージをいつでもどこでも余すことなく楽しめまめる。さらに、こちらの有料配信にも、チケットを購入すると、購入者特典として、ファイナルステージオリジナルゴチゾウがついてくる。
■登壇キャスト
【全公演登壇キャスト（予定）】
知念英和（仮面ライダーガヴ／ショウマ）
日野友輔（仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗）
宮部のぞみ（甘根幸果）
庄司浩平（仮面ライダーヴラム／ラキア・アマルガ）
【各地登壇キャスト（予定）】※第二部に登壇予定
【石川公演】
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
【大阪公演】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
【福岡公演】
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
【愛知公演】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
【東京公演 DAY1】
千歳まち（グロッタ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
【東京公演 DAY2】
・10：00の回「ガヴオールスターズ大集合スペシャル！」
塚本高（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
・13：30の回「研究者大集合スペシャル！」
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
多田野曜平（デンテ・ストマックの声）
浅沼晋太郎（酸賀研造）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
・17：00の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ！」
塚本高史（ランゴ・ストマック）
滝澤諒（ニエルブ・ストマック）
千歳まち（グロッタ・ストマック）
川崎帆々花（シータ・ストマック）
古賀瑠（ジープ・ジャルダック）
鎌田英怜奈（リゼル・ジャルダック）
FANTASTICS（※ゲストアーティスト）
【全公演トークショーMC】
オジンオズボーン篠宮暁
■「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」あらすじ
それぞれ、新たな未来へと歩み始めたショウマ、絆斗、幸果、ラキア。そんな4人が、そして奴等がまた一堂に会す…!?
ショウマと幸果がはぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」。そこで偶然、ライターの仕事で祠の言い伝えを調べにきた絆斗と鉢合わせる。そこへグラニュートの襲撃が？
幸果「あ！祠が！」
いわくつきの祠が壊れると共に現れる5人の黒い影…。そして、立ちはだかる「最後にして最初の敵」。
みんなと紡ぐ「さよならじゃない」物語が始まる。
