【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）

【映像】「It's SHO TIME！！」の一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が放った第53号ホームランに、MLB公式Xもすぐさま「It's SHO TIME！！」と反応した。

ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷が先頭打者として打席に入った。追加点の欲しいこの場面で、大谷はカウント2ー2からの5球目、高めのストレートを逆方向へ豪快に弾き返した。やや高く上がった打球はレフトスタンドへ飛び込む、第53号ホームランとなった。

MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、打球角度33度の一撃で、画面表示では100マイル（実際は99.9マイル）の直球を捉えたものだった。

あまりに末恐ろしい打球に、MLB公式Xも「It's SHO TIME！！」のコメントを添えてホームラン動画を投稿したほど。日米のファンからはリプライや引用で、「逆方向タニサンのおかえりだー！」「野球星人定期」「凄いぞ大谷さん！」「The ohtani shohei !!」「彼にMVPを！」などと、多くのコメントで賑わった。

もちろん、本拠地ドジャー・スタジアムは大熱狂。バックネット裏では、インパクトの直後に立ち上がり、口をあんぐりと大きく開けて驚きの表情を見せるファンの姿もあった。この大谷のホームランもあり、ドジャースは勝利。地区優勝へのマジックナンバーを3とした。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）